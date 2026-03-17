Chi è Giovanni Calvario da uomo malessere de L’amore è Cieco a concorrente del GF Vip 2026

Giovanni Calvario, 36 anni, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. È diventato noto al pubblico attraverso la partecipazione al reality “L’amore è Cieco-Italia”, trasmesso in passato. Ora si prepara a entrare nella casa più spiata d’Italia, portando con sé l’esperienza accumulata nelle trasmissioni televisive precedenti.

Giovanni Calvario, 36 anni, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione al reality "L'amore è Cieco-Italia". Sui social si definisce "runologo, mecenate e imprenditore creativo", oltre che fondatore di un'agenzia di comunicazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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