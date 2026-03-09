Lucia Ilardo è stata annunciata come concorrente ufficiale del GF VIP 2026. La sua presenza nel reality conferma le voci degli ultimi giorni, chiarendo la sua partecipazione. La concorrente ha deciso di comunicare pubblicamente chi sta frequentando, portando chiarezza su alcuni dettagli personali. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali, senza ulteriori commenti o analisi.

Lucia Ilardo è una concorrente ufficiale del GF VIP 2026 e la conferma mette ordine tra le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. L’ingresso nel Grande Fratello Vip, in partenza martedì 17 marzo, era stato anticipato il 3 marzo dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Da quel momento, però, l’attenzione non si è fermata alla sola partecipazione: attorno a Lucia Ilardo sono esplosi avvistamenti e domande insistenti. Lei ha scelto un tono ironico, poi è arrivata una dichiarazione più netta. E ora i fan si chiedono quanto questo dettaglio peserà nelle prime puntate. GF VIP 2026: i concorrenti confermati che aveva indicato anche Signorini Lucia Ilardo concorrente del GF VIP: la prima conferma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP, Lucia Ilardo concorrente ufficiale: lei svela chi sta frequentando

Articoli correlati

Chi è Lucia Ilardo del GF Vip: età, lavoro, Instagram, Temptation, fidanzatoDopo Temptation Island, approda al Grande Fratello Vip: chi è AGGIORNAMENTO marzo 2026: Lucia Ilardo ha lasciato il reality delle tentazioni mettendo...

Al GF Vip di Ilary Blasi arriva una concorrente amatissima: per lei è un grande ritorno!Il nuovo Grande Fratello Vip targato Ilary Blasi comincia a prendere forma e, tra indiscrezioni e strategie autoriali, spunta un nome che farebbe...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lucia Ilardo

Temi più discussi: Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato stanno insieme? L’ex protagonista di Temptation Island rompe il silenzio; Grande Fratello incontra Temptation Island: due concorrenti avvistati insieme; Nuovo flirt e Grande fratello per l'ex Temptation Island: le indiscrezioni; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti ufficiali.

Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato: nuove foto prima del GF VipLucia Ilardo entra al Grande Fratello Vip, ma fuori c'è Lorenzo Spolverato. Nuove foto della coppia nella movida milanese confermano il flirt ... mondotv24.it

Concorrenti Grande Fratello Vip: Lucia Ilardo pronta l’ingresso, la nuova paparazzata con Lorenzo SpolveratoLucia Ilardo, tra i concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip in partenza il 17 marzo, è stata fotografata a Milano con l’ex gieffino Lorenzo Spolverato. gay.it

Io e Lorenzo ci frequentiamo da ottobre”. È stata proprio Lucia Ilardo a confermare quello che in molti sospettavano, dopo che per giorni erano circolate foto e segnalazioni che la ritraevano spesso insieme a Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fra - facebook.com facebook