Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto di nome Gian Luca Pelloni Bulzoni. La scoperta è stata resa nota il 16 marzo 2026 e si riferisce al fatto che lui è l’unico erede legittimo del patrimonio, dei diritti d’immagine e d’autore dell’artista. La notizia riguarda anche il ruolo di Pelloni Bulzoni come unico rappresentante legale dei beni della cantante.

Roma, 16 marzo 2026 – Raffaella Carrà aveva “un figlio adottivo segreto” che è quindi anche “l'unico erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che dei diritti d'immagine e d'autore delle sue opere”. Si chiama “Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, dove dirige la Arcoiris Edizioni Musicali di cui è il titolare. Già segretario personale e manager di Raffaella Carrà era tra le persone a lei più vicine e care, insieme a pochi altri”. Lo rivela il sito del Corriere della Sera, sottolineando che “la notizia è emersa del tutto casualmente da un contenzioso giudiziario con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Raffaella Carrà: spunta “figlio adottivo segreto”. Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni

Articoli correlati

Spunta un «figlio adottivo segreto» di Raffaella Carrà: «È Gian Luca Pelloni Bulzoni, il suo segretario. Ora è erede unico»Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto che è quindi anche l'unico erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che...

Spunta un “figlio adottivo segreto" di Raffaella Carrà: è il suo segretario Gian Luca Pelloni Bulzoni, ora anche erede unicoUna rivelazione inattesa e clamorosa riporta al centro dell’attenzione la vita privata di Raffaella Carrà, una delle artiste più amate della...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Raffaella Carrà

Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto. «È Gian Luca Bulzoni, suo segretario». Ora è anche unico eredeRaffaella Carrà, spunta un figlio adottivo e un unico erede legittimo: Gian Luca Pelloni Bulzoni. La notizia, rivelata in un'esclusiva del Corriere della Sera, emerge ... ilmessaggero.it

Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto: è Gian Luca Pelloni Bulzoni, suo ex segretario ed erede unicoSecondo il Corriere della Sera, la notizia emerge dalle carte di un procedimento giudiziario contro una società spagnola per il musical Ballo ... huffingtonpost.it