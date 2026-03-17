Chi è Barbara Prezia al GF Vip | modella e cantante a Pechino Express litigò con Federica Pellegrini

Barbara Prezia, modella e cantante, partecipa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. In passato, ha partecipato a Pechino Express, dove ha avuto un confronto acceso con Federica Pellegrini. La sua presenza nel reality porta con sé un passato di esperienze nel mondo dello spettacolo e momenti di tensione con altre figure pubbliche.

Modella e cantante, Barbara Prezia è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ha 34 anni e tre anni fa ha partecipato a Pechino Express. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Domani sera al #GFVIP 12 nuovi concorrenti: - Francesca Manzini - Marco Berry - Alessandra Mussolini - Paola Caruso - Giovanni Calvario - Raul Dumitras - Blu Barbara Prezia - Dario Cassini - Lucia Ilardo - GionnyScandal - Raimondo Todaro - Nicolò Brigan x.com

Da quanto è emerso in questi giorni il Grande Fratello Vip riaprirà i battenti il 17 marzo. Questa è la lista completa dei concorrenti Francesca Manzini Adriana Volpe Ibiza Altea Paola Caruso Antonella Elia Barbara Prezia Lucia lardo Alessandra Mussolini Marc - facebook.com facebook