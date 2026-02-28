Chi è Ali Khamenei la Guida suprema dell’Iran nel mirino di Usa e Israele e chi potrebbe succedergli in caso di morte

Ali Khamenei, la Guida suprema dell’Iran, è al centro di tensioni tra Stati Uniti e Israele, con minacce di attacchi e pressioni crescenti. Al momento non ci sono conferme sul suo stato di salute, e le notizie sulla sua condizione rimangono incerte. La questione della sua eventuale successione è aperta, ma ancora non sono stati annunciati nomi ufficiali.

Vivo o morto? Ferito o incolume? Non c'è certezza al momento sul destino della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, dopo che il suo compund di sicurezza alle porte di Teheran è stato colpito da un raid massiccio nell'ambito dell' operazione militare lanciata da Stati Uniti e Israele dalle prime ore di sabato 28 febbraio. «Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma definitiva», ha riportato un alto funzionario di Tel Aviv, citato dal Canale 12 israeliano. Anche altre fonti consultate da Reuters danno per probabile la morte di Khamenei. Mentre il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto nel pomeriggio che la Guida suprema del Paese è ancora in vita «per quanto ne so».