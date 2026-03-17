Che cos’è una casa? È riparo sicurezza protezione È il luogo degli affetti È identità Essenza Vale per tutti e a tutte le latitudini

Una casa rappresenta il rifugio quotidiano, un luogo di sicurezza e di calore dove si condividono affetti e si costruisce l’identità. È un elemento universale che accomuna persone di ogni cultura e latitudine, anche se in Giappone viene spesso percepita come un’area più distinta dal mondo esterno. La casa rimane un simbolo fondamentale, capace di definire il senso di appartenenza e protezione.

C he cos’è una casa? È riparo, sicurezza, protezione. È il luogo degli affetti. È identità. Essenza. Vale per tutti e a tutte le latitudini, ma, se possibile, per i giapponesi è qualcosa di ancora più separato dal mondo fuori. Non tolgono forse religiosamente le scarpe prima di entrare? Tra l’Italia e il Giappone abitano, come quest’autrice dalla doppia anima milanesenagoyese, i nuovi racconti di Francesca Scotti: La stagione delle case vuote ( Hacca Edizioni), selezionati per il Premio Strega. Libri da leggere: i 12 semifinalisti del Premio Strega 2025 X Leggi anche › Strega 2026, la carica dei 79: tra grandi ritorni e scoperte coraggiose, tutti i candidati Sedici storie minime ma esemplari dalla scrittura viva, coerente, dove sono certi dettagli a determinare una svolta, nel bene o nel male. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Che cos’è una casa? È riparo, sicurezza, protezione. È il luogo degli affetti. È identità. Essenza. Vale per tutti e a tutte le latitudini Articoli correlati Disponibile su tutte le piattaforme “Il tuo riparo” di Don Pasquale FeroneC’è un momento della giornata in cui il rumore si abbassa e resta solo ciò che conta davvero. Riprendono a Riparo le visite specialistiche gratuite in parrocchia: tutte le info utiliDopo la pausa legata alle festività natalizie, riprendono le visite specialistiche gratuite promosse dalla parrocchia di San Nicola di Bari e Santa... Altri aggiornamenti su Che cos'è una casa È riparo sicurezza... Discussioni sull' argomento Mercato immobiliare, quanto vale il terrazzo nel prezzo di una casa; Comprare casa o andare in affitto nel 2026: cosa conviene; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; La famiglia nel bosco e lo Stato che separa: dalla tutela dei minori all’ingegneria sociale. Cos'è l'anagrafe dei proprietari? Cosa cambia per chi possiede una casaArriva una nuova anagrafe che riguarderà i proprietari di immobili. Come funziona e cosa comporta per chi possiede una casa? msn.com Siete la MIA FORZA! Grazie di cuore per questo regalo stupendo che mi commuove e ispira a fare ogni giorno sempre meglio per me e per tutti voi che mi seguite e trovate giovamento dal Metodo Scientifico Cucina Evolution. Questo regalo mi è stato donato p - facebook.com facebook “Handicap è la barriera che la società mette davanti alla persona”: “Pinocchio. Che cos’è una persona” di Davide Iodice scardina la narrazione classica di Collodi per esplorare il mondo della diversità e il destino dei “figli extra-ordinari”. A #Retroscena oggi x.com