È disponibile su tutte le piattaforme il nuovo album “Il tuo riparo” di Don Pasquale Ferone. Il disco accompagna l’ascoltatore in un viaggio attraverso melodie intime e riflessive, con brani che cercano di catturare i momenti di quiete quotidiana. Le canzoni si susseguono come frammenti di un percorso personale, offrendo un sottofondo per i momenti di pausa e di introspezione.

C’è un momento della giornata in cui il rumore si abbassa e resta solo ciò che conta davvero. Una strada da percorrere, una scelta da compiere, una mano da afferrare. È da questa immagine concreta e quotidiana che prende forma “Il tuo riparo”, il nuovo brano di Don Pasquale Ferone, disponibile su tutte le piattaforme di distribuzione dal 20 Febbraio. Il titolo racchiude una distinzione profonda. Riparo non è un luogo chiuso, non è un rifugio statico dove isolarsi: è una protezione che accompagna mentre si vive, mentre si attraversano difficoltà, dubbi e fragilità. È l’immagine di una presenza che custodisce lungo il percorso, giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Disponibile su tutte le piattaforme “Il tuo riparo” di Don Pasquale Ferone

Leggi anche: Battlefield 6: disponibile l’Update 1.1.3.1 su tutte le piattaforme

Leggi anche: “Grandi Cose”, il nuovo brano unplugged di Don Pasquale Ferone, fede, ascolto e silenzio