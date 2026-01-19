Riprendono a Riparo le visite specialistiche gratuite in parrocchia | tutte le info utili

Riprendono presso la parrocchia di San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò le visite specialistiche gratuite, sospese durante le festività natalizie. Queste iniziative offrono un'opportunità di assistenza sanitaria accessibile a tutti, nel rispetto delle normative vigenti. Di seguito, tutte le informazioni utili per usufruire di questo servizio.

Dopo la pausa legata alle festività natalizie, riprendono le visite specialistiche gratuite promosse dalla parrocchia di San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo e Cannavò. Un'iniziativa ormai consolidata che continua a rappresentare un importante servizio di prossimità

