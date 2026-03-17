Chat cancellate dopo il deragliamento del tram 9 | altri accertamenti sul telefono del conducente Atm

La Procura di Milano sta continuando le indagini sui telefoni del conducente del tram 9 e di un suo collega. Sono in corso verifiche sul contenuto dei dispositivi, con particolare attenzione ai contatti telefonici prima e dopo il deragliamento. Le attività investigative mirano a chiarire eventuali responsabilità legate all’incidente. I risultati degli accertamenti sono ancora in fase di sviluppo.

La Procura di Milano sta svolgendo ancora accertamenti sia sul telefono del conducente sia su quello di un suo collega che avrebbe contattato prima e dopo il deragliamento. Questo avrebbe cancellato messaggi scambiati con il tranviere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Nessuna chiamata alla centrale operativa Atm: accertamenti sul telefono del conducente del tram deragliatoIl tranviere Pietro Montemurro, alla guida del tram 9 deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio, non avrebbe effettuata nessuna chiamata alla... Tram deragliato: il conducente ha avvisato Atm del trauma al piede? Accertamenti anche sullo smartphoneMilano, 2 marzo 2026 – Capire se il conducente del tram abbia segnalato alla centrale operativa di Atm "criticità o anomalie di qualunque genere".