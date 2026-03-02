Tram deragliato | il conducente ha avvisato Atm del trauma al piede? Accertamenti anche sullo smartphone

Il 2 marzo 2026 a Milano un tram si è staccato dai binari. Le autorità stanno verificando se il conducente abbia comunicato alla centrale di Atm eventuali problemi o danni, incluso un trauma al piede riportato durante l’incidente. Sono in corso anche accertamenti sull’uso dello smartphone da parte del conducente nel momento dell’accaduto. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di chiarimento.

Milano, 2 marzo 2026 – Capire se il conducente del tram abbia segnalato alla centrale operativa di Atm "criticità o anomalie di qualunque genere". Vale a dire il dolore sempre più forte accusato in cabina dopo il trauma al piede per circa mezz'ora, come da lui stesso riferito ai medici del Niguarda. E di conseguenza verificare, nel caso, cosa gli sia stato risposto. È questo uno degli obiettivi prioritari degli investigatori della polizia locale, che lunedì mattina si sono recati nella sede Atm di viale Monte Rosa per sequestrare tutte le comunicazioni tra la control room dell'azienda trasporti e il Tramlink deragliato in viale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

#Milano, dalle 16:15 #vigilidelfuoco impegnati in zona Porta Venezia per tram deragliato, schiantatosi poi contro un palazzo: un uomo è deceduto, numerosi i feriti, 5 squadre al lavoro [ #27febbraio 17:30] x.com