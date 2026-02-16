Charlene di Monaco coi gemelli alle Olimpiadi invernali Ma niente baci con Alberto
Charlene di Monaco ha deciso di partecipare alle Olimpiadi invernali di Cortina, portando con sé i gemelli Jacques e Gabriella. La principessa è arrivata con il marito Alberto, ma non si è avvicinata al sovrano per scambiarsi un bacio pubblico. Nei giorni scorsi, la presenza di Charlene aveva alimentato molte aspettative tra i media locali.
Finalmente anche Charlene di Monaco è andata ad assistere alle gare delle Olimpiadi invernali 2026. La Principessa è arrivata a Cortina con suo marito Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella. Una giornata indimenticabile per i bambini, mentre niente baci per mamma e papà. Charlene di Monaco, il programma a Cortina per le Olimpiadi invernali. Charlene di Monaco ha accompagnato lo scorso weekend suo marito Alberto ai Giochi olimpici invernali. In molti si erano chiesti che fine avesse fatto la Principessa, dato che non ha preso parte alla Cerimonia di apertura a Milano lo scorso 6 febbraio, lasciando solo il Principe che si è consolato con la compagnia della Principessa Anna d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Dilei.it
Quando il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco resero pubblica la loro relazione alle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006
Alle Olimpiadi di Torino del 2006, il principe Alberto di Monaco e Charlene Wittstock decisero di rendere pubblica la loro relazione.
Charlene di Monaco accende il Natale coi figli, Alberto serata complice con Emanuele Filiberto di SavoiaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quando il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco resero pubblica la loro relazione alle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006; Alberto e Charlene di Monaco, innamorati alle Olimpiadi invernali; Foto: vent’anni fa il Principe Alberto II e la Principessa Charlène ufficializzavano la loro relazione ai Giochi Olimpici invernali; Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tanti vip ma anche una carrellata invidiabile di reali.
Charlene di Monaco in navy coi gemelli. Ma Gabriella non si diverteCharlene e Alberto di Monaco sono ricomparsi in pubblico dopo la processione del Corpus Domini, quando si erano affacciati dal Palazzo, senza i gemelli, per assistere alla cerimonia religiosa. Per la ... dilei.it
Una regina delle nevi a Cortina: Charlene di Monaco detta legge sullo stile olimpicoDalla scintilla scoccata a Torino 2006 fino al podio dello skeleton di ieri sera, la storia d'amore tra i Principi di Monaco e le Olimpiadi continua a farci sognare ... iodonna.it
Alberto di Monaco e la principessa Charlene Wittstock partecipano alla festa di Santa Devota e accendono il tradizionale rogo con i gemelli Jacques e Gabriella. Guarda le foto - facebook.com facebook