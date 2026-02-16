Charlene di Monaco ha deciso di partecipare alle Olimpiadi invernali di Cortina, portando con sé i gemelli Jacques e Gabriella. La principessa è arrivata con il marito Alberto, ma non si è avvicinata al sovrano per scambiarsi un bacio pubblico. Nei giorni scorsi, la presenza di Charlene aveva alimentato molte aspettative tra i media locali.

Finalmente anche Charlene di Monaco è andata ad assistere alle gare delle Olimpiadi invernali 2026. La Principessa è arrivata a Cortina con suo marito Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella. Una giornata indimenticabile per i bambini, mentre niente baci per mamma e papà. Charlene di Monaco, il programma a Cortina per le Olimpiadi invernali. Charlene di Monaco ha accompagnato lo scorso weekend suo marito Alberto ai Giochi olimpici invernali. In molti si erano chiesti che fine avesse fatto la Principessa, dato che non ha preso parte alla Cerimonia di apertura a Milano lo scorso 6 febbraio, lasciando solo il Principe che si è consolato con la compagnia della Principessa Anna d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene di Monaco coi gemelli alle Olimpiadi invernali. Ma niente baci con Alberto

Alle Olimpiadi di Torino del 2006, il principe Alberto di Monaco e Charlene Wittstock decisero di rendere pubblica la loro relazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.