Diretta gol Champions League LIVE | in campo Real City PSG Chelsea e Bodo Sporting

Da calcionews24.com 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata si disputano gli ottavi di finale di Champions League con le partite tra Real e City, PSG e Chelsea, oltre a Bodo e Sporting. La cronaca in tempo reale di tutte le gare è disponibile su Calcionews24, che fornisce aggiornamenti su sintesi, risultati e tabellini di ogni match. La diretta gol permette di seguire gli incontri minuto per minuto.

Mercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu: «C’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma.» Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic.» Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. La situazione Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Totti Roma, svelato il ruolo in società dell’ex capitano giallorosso! Contatti tra le parti avviati ma. Hellas Verona, la nota dopo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol champions league live in campo real city psg chelsea e bodo sporting
© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: in campo Real City, PSG Chelsea e Bodo Sporting

Articoli correlati

Leggi anche: Real-City e Psg-Chelsea stasera in Champions League: dove vederle

Sorteggi ottavi di Champions: L'Atalanta trova il Bayern. Poi le sfide Real Madrid-City e Psg-Chelsea. Ora l'Europa League | LiveNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff .

CHAMPIONS LEAGUE PREVIEW !

Video CHAMPIONS LEAGUE PREVIEW ! ?

Aggiornamenti e notizie su Champions League

Temi più discussi: Il calendario e gli orari delle partite di oggi; Champions League gratis Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il big-match più atteso); Segui gli ottavi di finale di Champions League: top quote; Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: ottavi di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 10 e 11 marzo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | In campo a Leverkusen! Diretta gol live score (oggi 11 marzo 2026)Risultati Champions League: l'andata degli ottavi di finale si conclude con le quattro partite di oggi, tra cui ancora Real Madrid Manchester City. ilsussidiario.net

Real Madrid-Manchester City diretta Champions League: segui l'andata degli ottavi di finale LIVEBig match al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Blancos che arrivano alla sfida dopo aver eliminati il Benfica ... corrieredellosport.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.