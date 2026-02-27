Ottavi Champions League l’Atalanta becca il Bayern Monaco Ci sarà Real-Manchester City e Psg-Chelsea

A Nyon sono stati sorteggiati gli ottavi di Champions League, con l’Atalanta che affronterà il Bayern Monaco. Le altre sfide vedranno il Real Madrid contro il Manchester City e il Paris Saint-Germain contro il Chelsea. Le squadre qualificate si preparano a disputare le partite di andata e ritorno in programma nelle prossime settimane.

Il Galatasaray di Osimhen incontrerà il Liverpool. Gli altri match saranno Barcellona - Newcastle, Atletico Madrid - Tottenham, Bodo Glimt - Sporting e Bayer Leverkusen - Arsenal Ni Napoli 22112025 - campionato di calcio Serie A Napoli-Atalanta foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Raffaele Palladino A Nyon sono andati in scena i sorteggi che hanno decretato quali squadre si affronteranno agli ottavi della massima competizione europea. Ricordiamo che l’Atalanta è l’unica italiana ancora in gioco. Non solo gli over 30. De Jong, 28 anni, starà fuori 5-6 settimane dopo aver giocato finora 36 partite (e siamo solo a fine febbraio). Prima di lui, Bellingham, che ha 23 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Atalanta, agli ottavi di Champions sarà sfida al Bayern MonacoL’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto: sarà il Bayern Monaco l’avversario dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League 2025/26.

Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finaleTra il 1011 marzo (andata) e il 1718 marzo (ritorno) si saprà se l'Italia potrà ancora contare sulla 'dea' per aggiungere punti alla classifica del...

Sorteggi Champions, l'Atalanta sfiderà il Bayern Monaco. Attesa Europa League: rischio derby italiano Roma-BolognaOggi Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina conoscono le avversarie degli ottavi in Europa. Champions, Europa e Conference League. ilmessaggero.it

Sorteggi ottavi di finale in diretta: Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions, Europa e Conference LeagueNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff. In Champions l'Atalanta giocherà contro l'Arsenal o il Bayern Monaco ... corriere.it

