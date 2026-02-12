Il Grande Fratello torna nel 2026 con Ilary Blasi alla guida. Mediaset ha deciso di puntare sui volti noti e consolidati, evitando grandi cambiamenti nel cast. Questa volta, il reality più seguito in Italia si affida alla sua formula collaudata, senza Sperti né Cipollari, ma con alcune sorprese in vista. La produzione lavora già per definire i dettagli della prossima edizione, che dovrebbe andare in onda nel corso dell’anno.

Né Gianni Sperti né Tina Cipollari: Mediaset vuole continuare a puntare sull’usato sicuro per la prossima edizione del Grande Fratello. Dopo aver richiamato Ilary Blasi alla conduzione, pare che anche sulla sedia dell’opinionista ritroveremo una vecchia conoscenza del reality show: Cesara Buonamici. Ma il programma potrebbe partire più tardi del previsto a causa di un problema riscontrato dalla produzione. Grande Fratello 2026, torna opinionista Cesara Buonamici. Stando a quanto riporta Affari italiani, al Grande Fratello 2026 sarebbe ormai certo il ritorno di Cesara Buonamici. La popolare giornalista è stata opinionista del programma nelle ultime edizioni condotte da Alfonso Signorini e pare che ora sia pronta ad affiancare Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello 2026 con Ilary Blasi, il ritorno di Cesara Buonamici

Approfondimenti su Grande Fratello 2026

Si avvicina il ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi come possibile conduttrice.

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026 su Mediaset, con la conferma della programmazione nonostante le recenti discussioni riguardo la conduzione e il caso Signorini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Famiglia Berlusconi rompe il silenzio dopo lo scandalo di Corona: “Alfonso é un… #signorini

Ultime notizie su Grande Fratello 2026

Argomenti discussi: Grande Fratello 2026, Ilary Blasi perde un concorrente Vip; Grande Fratello Vip, Cicciolina e Todaro: svelati i primi concorrenti (Ma Ilary Blasi incassa una pioggia di no); Grande Fratello, svelati i 5 Vip pronti ad entrare nel reality show; Grande Fratello, Ilary Blasi tornerà alla conduzione.

Chi saranno i protagonisti del prossimo Grande Fratello VIP 2026? I nomi più attesi e Ilary Blasi alla conduzioneScopriamo i primi nomi dei possibili vip pronti a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2026: indiscrezioni, conferme e chi ha detto no. alfemminile.com

Ilary Blasi al Grande Fratello 2026, arrivano Cesara Buonamici e Selvaggia LucarelliFervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello: accanto a Ilary Blasi dovrebbero arrivare Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli ... corrieredellosport.it

#CesaraBuonamici e #SelvaggiaLucarelli opinioniste al #GrandeFratelloVip Secondo quanto riporta #AffariItaliani ad affiancare #IlaryBlasi al GFVip come opinioniste saranno la Buonamici e la Lucarelli: "Affaritaliani ha indagato ed ha saputo quale sarà la ver facebook