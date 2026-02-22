Calabria colpita | Alluvioni e danni al patrimonio piano urgente

Il maltempo ha causato alluvioni e danni al patrimonio in Calabria, portando il sindaco di Cosenza a chiedere un piano urgente. Caruso ha visitato diversi quartieri della Presila cosentina, constatando i danni provocati dalle intense piogge. Le strade sono allagate e molte abitazioni sono state evacuate a causa dei rischi. La situazione richiede interventi immediati per proteggere i residenti e le infrastrutture della zona. La richiesta di intervento rapido ha preso il sopravvento sul territorio.

Maltempo in Calabria: Caruso sollecita un piano straordinario per la sicurezza del territorio. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha intensificato i suoi sopralluoghi nei comuni della Presila cosentina, a seguito delle recenti ondate di maltempo che hanno colpito duramente l’intero territorio provinciale. L’iniziativa, volta a valutare i danni e a portare solidarietà alle comunità colpite, sottolinea la crescente preoccupazione per la fragilità strutturale del territorio calabrese e la necessità di interventi urgenti e coordinati. Caruso ha espresso profonda vicinanza agli amministratori locali e ai cittadini, evidenziando le sfide che i sindaci si trovano ad affrontare nel garantire risposte immediate con risorse spesso limitate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cosenza, maltempo e danni al patrimonio: Caruso lancia il pianoIl maltempo ha causato danni significativi al patrimonio storico di Cosenza, spingendo l’amministrazione a pianificare interventi urgenti.

Ciclone Oriana sull’Italia: Calabria in emergenza, danni al patrimonio e oltre 2000 interventi dei soccorsi.Il ciclone Oriana ha colpito l’Italia, causando allagamenti e danni alle case in Calabria, dove i soccorritori hanno già effettuato oltre 2.

Maltempo Calabria, esondato il fiume Acchio a Cosenza: situazione drammatica a Grisolia Scalo

Maltempo in Calabria, Schlein: ‘Subito ristori e semplificazione per aiutare gli amministratori’ – FOTOLa segretari del Pd in visita a Cassano allo Ionio: Serve un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico ... citynow.it

Maltempo: Schlein in Calabria, 'subito ristori e sospensione tributi'Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Oggi in visita in Calabria nell’area alluvionata della Piana di Sibari colpita dal ciclone Nils nei giorni scorsi, insieme ai sindaci di Corigliano-Rossano e Cassano all’I ... msn.com

