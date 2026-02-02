Piano smaltimento liste d' attesa | Disparità contrattuali e fuga di medici serve tavolo urgente

A Brindisi, la situazione del sistema sanitario è diventata insostenibile. I medici convenzionati si sentono abbandonati e spesso maltrattati, mentre il servizio di emergenza-urgenza rischia di collassare. La regione cerca di risolvere il problema con un piano smaltimento liste d'attesa, ma le tensioni tra medici e amministrazione restano alte. Serve un tavolo urgente per trovare soluzioni concrete e evitare che tutto possa peggiorare ancora di più.

Gianluca Facecchia, segretario generale della Uil Fpl Brindisi, in una nota indirizzata ai vertici della Regione Puglia e della Asl Br, richiede un incontro urgente per affrontare la crisi del personale medico BRINDISI – Un sistema sanitario che viaggia a due velocità, medici convenzionati "maltrattati" e un servizio di emergenza-urgenza sull’orlo del baratro. È il grido d’allarme lanciato da Gianluca Facecchia, segretario generale della Uil Fpl Brindisi, che in una nota indirizzata ai vertici della Regione Puglia e della Asl Br, richiede un incontro urgente per affrontare la crisi del personale medico.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Brindisi Servizi Emergenza liste d’attesa: "Serve un piano urgente. Utilizzare il tesoretto da 80 milioni di euro" Liste d’attesa, il piano dell’Asst: "Orari più lunghi e incentivi ai medici" L’Asst ha presentato il nuovo piano per le liste d’attesa, con orari più estesi e incentivi per i medici. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Brindisi Servizi Argomenti discussi: Quindici milioni per abbattere le liste d'attesa, ok della Regione al piano: le azioni e le prestazioni da smaltire; I piani delle Asl pugliesi per abbattere le liste d'attesa: ci sono 100.000 prenotazioni da recuperare; Piano d’urto contro le liste d’attesa: dalla Regione 15 milioni per 124mila visite in cinque mesi; Sanità, settimana decisiva per il Piano straordinario di smaltimento liste d’attesa. Piano smaltimento liste d'attesa: Disparità contrattuali e fuga di medici, serve tavolo urgenteGianluca Facecchia, segretario generale della Uil Fpl Brindisi, che in una nota indirizzata ai vertici della Regione Puglia e della Asl Br, richiede un incontro urgente per affrontare la crisi del per ... brindisireport.it Quindici milioni per abbattere le liste d'attesa, ok della Regione al piano: le azioni e le prestazioni da smaltireLa giunta Decaro ha approvato la delibera con le azioni sperimentali proposte dalle Asl: complessivamente, sono oltre 124mila le prestazioni interessate ... baritoday.it Alla Asl, che ha trasmesso alla Regione il Piano di smaltimento. Il sindacato: "Precedenti esperienze hanno già evidenziato criticità come l'assenza di criteri chiari per l'adesione del personale e la totale opacità sulle tempistiche" - facebook.com facebook

