Cervia | 19enne con hashish e cocaina poi rilasciato subito

A Cervia, nel comprensorio rivoltano, i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni con hashish e cocaina. Dopo averlo fermato durante un controllo, il giovane è stato subito rilasciato. L'intervento ha coinvolto forze dell’ordine che hanno sequestrato le sostanze e compiuto le verifiche necessarie. La vicenda si è conclusa con la libertà del ragazzo, senza ulteriori provvedimenti.

Nel cuore del comprensorio rivoltano, a Cervia, un controllo mirato dei Carabinieri ha portato all’arresto di un giovane di 19 anni per possesso di stupefacenti. L’intervento è avvenuto sabato sera in viale Roma, dove il militare ha sequestrato una quantità specifica di hashish e cocaina dal soggetto controllato. La dinamica ha l’operatore verificare la presenza di tre dosi di hashish per un peso totale di 17,5 grammi e quattro dosi di cocaina pari a 2 grammi. Nonostante l’arresto iniziale, il Procuratore della ha disposto il rilascio immediato del 19enne, confermando che il caso non comporta una detenzione protratta nel tempo. L’impatto sul tessuto produttivo della costa romagnola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervia: 19enne con hashish e cocaina, poi rilasciato subito Articoli correlati Pizzicato in centro con dosi di hashish e cocaina: arrestato un 19enneL’arresto è scaturito nel corso di un controllo effettuato dai militari a Cervia in viale Roma. Paliano, 19enne arrestato per spaccio: sequestrate cocaina, hashish e marijuanaNel pomeriggio del 3 gennaio scorso i Carabinieri della Stazione di Paliano, coordinati dalla Comando Compagnia di Anagni, hanno arrestato un 19enne... Contenuti e approfondimenti su Cervia 19enne con hashish e cocaina poi... Temi più discussi: Pizzicato in centro con dosi di hashish e cocaina: arrestato un 19enne; Trovato a Cervia con quasi 20 grammi di droga addosso: arrestato 19enne dai Carabinieri; In giro a Cervia con la droga: giovane arrestato; Pizzicato in centro con dosi di hashish e cocaina | arrestato un 19enne. In giro a Cervia con la droga: giovane arrestatoL’arresto è scaturito nel corso di un controllo effettuato dai militari a Cervia in viale Roma. Il giovane, ritenuto sospetto, è stato controllato a piedi venendo sottoposto a perquisizione personale. ravenna24ore.it Cervia, spaccio di droga: 19enne arrestatoNella serata di sabato, i Carabinieri di Cervia - Milano Marittima hanno arrestato un 19enne di origini straniere, ritenuto responsabile di ... corriereromagna.it Cervia ferma da oltre 30 anni. È il momento di cambiare rotta. Oggi sulla stampa locale è uscito il mio intervento sul futuro della nostra città. Cervia ha enormi potenzialità, ma dopo oltre trent’anni di governo della stessa area politica è evidente che serve una n - facebook.com facebook