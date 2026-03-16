Pizzicato in centro con dosi di hashish e cocaina | arrestato un 19enne

Nella serata di sabato, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cervia - Milano Marittima hanno arrestato un 19enne di origini straniere perché trovato in centro con dosi di hashish e cocaina. L'uomo è stato fermato durante un controllo e, successivamente, è stato portato in caserma. L'operazione fa parte di una serie di iniziative contro lo spaccio nella zona.

L’arresto è scaturito nel corso di un controllo effettuato dai militari a Cervia in viale Roma. Il giovane, ritenuto sospetto, è stato controllato a piedi venendo sottoposto a perquisizione personale. All’esito del controllo è stato possibile rivenire tre dosi di hashish per complessivi 17,5 grammi e quattro dosi di cocaina per complessivi 2 grammi. Il giovane è stato quindi tratto in arresto e su disposizione del Pm di turno è stato rimesso in libertà. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Un 'covo della droga' in casa: trovati marijuana, hashish e cocaina. Arrestato un 39enne Paura in A14: si sente male alla guida, l’elicottero atterra in corsia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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