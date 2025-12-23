Modelli dichiarazione redditi 2026 | online le bozze di 730 Certificazione Unica Redditi IVA e IRAP

23 dic 2025

Sono disponibili online le bozze dei modelli dichiarativi 2026, relativi all’anno d’imposta 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta delle versioni provvisorie di 730, Certificazione Unica, Redditi, IVA e IRAP, corredate dalle istruzioni. Questi modelli rappresentano un primo passo per la preparazione della campagna dichiarativa 2026, offrendo ai contribuenti e professionisti un punto di riferimento aggiornato per la compilazione.

Sul sito dell’ Agenzia delle Entrate sono disponibili, in versione provvisoria, i modelli per la campagna dichiarativa 2026, relativi all’anno d’imposta 2025, corredati dalle istruzion L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

