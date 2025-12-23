Modelli dichiarazione redditi 2026 | online le bozze di 730 Certificazione Unica Redditi IVA e IRAP

Sono disponibili online le bozze dei modelli dichiarativi 2026, relativi all’anno d’imposta 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta delle versioni provvisorie di 730, Certificazione Unica, Redditi, IVA e IRAP, corredate dalle istruzioni. Questi modelli rappresentano un primo passo per la preparazione della campagna dichiarativa 2026, offrendo ai contribuenti e professionisti un punto di riferimento aggiornato per la compilazione.

Sul sito dell' Agenzia delle Entrate sono disponibili, in versione provvisoria, i modelli per la campagna dichiarativa 2026, relativi all'anno d'imposta 2025, corredati dalle istruzioni.

