Certificati anti rimpatrio le chat dei medici indagati Così gli sbirri imparano

A Ravenna, sono state sequestrate numerose chat tra medici e alcune intercettazioni ambientali che coinvolgono professionisti sanitari. Secondo l’accusa, le conversazioni rivelano un insieme di comunicazioni coordinate contro le procedure di accompagnamento ai centri di permanenza per i rimpatri. Le conversazioni sono state oggetto di indagini e analisi da parte delle autorità.

Ravenna, 4 marzo 2026 – Tante, tantissime chat. E anche qualche intercettazione ambientale. Parole che, secondo l'accusa, restituiscono una sorta di fronte comune contro gli accompagnamenti ai cpr, i centri di permanenza per i rimpatri. A parlare in chat è un medico non di Ravenna a cui diversi degli indagati spesso si rivolgevano per trovare conforto nel loro operato. "Bene! Gli facciamo il c(.) a questi m(.) sbirri", scrive a una dottoressa indagata per esprimerle soddisfazione di fronte ad altri due certificati di non idoneità ai cpr. In un'altra chat a parlare è uno dei medici non indagati, ma in servizio al reparto delle Malattie Infettive dell'ospedale di Ravenna: "Non sono d'accordo a dare a priori la non idoneità. Otto medici indagati, accusati di aver compilato decine di falsi certificati per impedire il trasferimento di diversi migranti irregolari nei Cpr, i Centri di permanenza per il rimpatrio. L'inchiesta della Procura di Ravenna sul reparto malattie infettive dell'ospedale