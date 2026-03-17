Cercasi 27 giovani per il Servizio Civile in cooperativa ad Arezzo

Arezzo apre le selezioni per 27 giovani da coinvolgere nel Servizio Civile in una cooperativa locale. I giovani scelti prenderanno parte a diversi progetti sociali, con l’obiettivo di offrire supporto e servizi alla comunità. La procedura di candidatura è aperta e si rivolge a chi desidera contribuire attivamente a iniziative di carattere sociale nella zona.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Parteciperanno a progetti sociali. Un anno di impegno e un assegno da 519 euro al mese per un’esperienza formativa. Sono 27 i posti disponibili ad Arezzo e provincia per il bando 2026 del Servizio Civile Universale nelle realtà aderenti a Legacoop: i giovani selezionati saranno impegnati in 3 progetti sociali portati avanti da cooperative che operano sul territorio. Le attività spaziano dall’inclusione delle persone con disabilità al sostegno degli anziani non autosufficienti, dai servizi educativi per l’infanzia al contrasto alla marginalità sociale. Un’occasione formativa e di impegno civico che durerà un anno, con un orario flessibile, a fronte di un’indennità mensile di 519,47 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cercasi 27 giovani per il Servizio Civile in cooperativa ad Arezzo Articoli correlati Servizio Civile tra farfalle e poesia: cercasi cinque giovani per il Servizio CivileAtlantide apre le porte alle giovani generazioni con il Servizio civile universale. Servizio Civile, CNA Arezzo cerca 12 giovani volontari per progetti culturali e socialiArezzo, 12 marzo 2026 – CNA Arezzo apre le porte ai giovani con un nuovo bando di Servizio Civile Universale, offrendo l’opportunità a 12 volontari... Approfondimenti e contenuti su Servizio Civile Temi più discussi: Il Centro Europe Direct della Romagna cerca due giovani per esperienza di Servizio Civile Universale per 12 mesi (2026-27); Oltre mille candidature nelle Marche per il Servizio Civile Regionale; Concorso per l’ideazione del logo del Forum Giovani; Servizio civile: Venezia cerca 77 giovani per 173 progetti. Legacoop cerca 9 giovani per il Servizio Civile in cooperativa a SienaServizio civile Legacoop: i giovani parteciperanno a progetti sociali. Un anno di impegno e un assegno da 519 euro al mese ... sienafree.it Marino, Servizio Civile al CMFP: 6 posti per giovani tra i 18 e i 28 anniIl Centro Metropolitano di Formazione Professionale (CMFP) di Marino apre le selezioni per 6 volontari del Servizio Civile Universale nell’ambito del progetto La Scuola di Tonino l’Invisibile, ... castellinotizie.it Servizio Civile Universale - facebook.com facebook Servizio Civile Volontario: 62 posti per i comitati del Tigullio della C.R.I. x.com