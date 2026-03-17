Centrale di spaccio fra casa e strade del paese | 41enne condannato a 4 anni e 5 mesi

Un uomo di 41 anni è stato condannato a quattro anni e cinque mesi di carcere per aver gestito una rete di spaccio tra la sua abitazione e le strade del paese. La sentenza è stata emessa in seguito alle indagini condotte dalle forze dell’ordine che hanno portato alla scoperta dell’attività illecita nel centro di Cattolica Eraclea.

Vendite di hashish, marijuana e cocaina con consegne rapide e clienti abituali: il gup riduce la pena rispetto alla richiesta del pm Quattro anni e cinque mesi di reclusione per il 41enne accusato di avere gestito una rete di spaccio nel centro di Cattolica Eraclea. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Miceli, che ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato ma ha ridotto la pena rispetto ai 12 anni richiesti dal pubblico ministero. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo avrebbe organizzato un sistema di vendita di hashish, marijuana e cocaina con consegne rapide e una clientela composta in gran parte da giovani del paese che andavano a comprare la droga nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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