Spaccio ai ragazzi del paese | giudizio immediato per il 41enne arrestato

Il giudice del tribunale di Agrigento ha disposto il giudizio immediato per Antonino Sciascia, 41 anni, residente a Cattolica Eraclea, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione si basa sulle evidenze raccolte nel corso delle indagini, che hanno portato all’arresto dell’uomo. Il procedimento proseguirà secondo le modalità previste dalla legge, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e garantire un processo equo.

Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto il giudizio immediato per Antonino Sciascia, 41 anni, di Cattolica Eraclea, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri lo scorso ottobre dopo un’indagine coordinata dalla Procura di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Borgo Venezia, 41enne arrestato per spaccio e condannato a 10 mesi Leggi anche: Detenzione ai fini di spaccio: i Carabinieri arrestano 41enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. I controlli per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti proseguono in tutta Italia, con particolare attenzione ai luoghi frequentati dai ragazzi. Come a Magliano Sabina (RI) dove, nei pressi di un istituto scolastico, i Carabinieri hanno sv - facebook.com facebook

