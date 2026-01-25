Cena a rifiuti zero al ’Casini’ Una serata dedicata al riuso Il ricavato ai frati di Gaggiola

Una serata a rifiuti zero si terrà al ’Casini’ di via Fontevivo, alla Spezia, promossa dall’associazione Altroconsumo. L’evento, dedicato al riuso e alla sostenibilità, si svolgerà presso l’istituto alberghiero diretto da Silvia Arrighi, con il ricavato destinato ai frati di Gaggiola. Un’occasione per sensibilizzare sulla riduzione degli sprechi alimentari e promuovere pratiche di consumo più responsabili.

L’associazione Altroconsumo ha promosso una serata dedicata alla consapevolezza, al riuso del cibo e alla solidarietà, ospitata all’istituto alberghiero ’Casini’ di via Fontevivo, alla Spezia, diretto da Silvia Arrighi. L’iniziativa ha dimostrato come cucinare con ciò che resta possa diventare un aiuto concreto per chi è in difficoltà. Il ricavato della serata è stato destinato infatti alla mensa dei frati minori di Gaggiola che garantisce pasti caldi ai non abbienti sei giorni alla settimana e rappresenta un punto di riferimento per la solidarietà nel territorio spezzino. L’evento ’Mi rifiuto - Cena e serata a rifiuti zero’ ha coinvolto studenti e docenti in un percorso di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, unendo formazione e impegno sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

