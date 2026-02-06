Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo | l' 80enne friulano dagli omicidi al volontariato con gli anziani E spuntano altri quattro indagati

Un uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento finisce al centro di un’indagine della procura di Milano. Era uno dei cecchini italiani coinvolti nei cosiddetti

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Potrebbero aumentare gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sui "cecchini del weekend", che pagavano per andare ad uccidere «per gioco», anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il 1992 e il 1995. La Procura lombarda sta lavorando su numerose segnalazioni. Nomi da verificare, che potrebbero aggiungersi all'80enne camionista di San Vito al Tagliamento, Giuseppe Vegnaduzzo, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato dai «motivi abietti» e che sarà interrogato lunedì a Milano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Safari umani a Sarajevo: italiani tra i cecchini del weekend

Argomenti discussi: Inchiesta sui cecchini del weekend, accusati di sparare ai civili a Sarajevo durante la guerra: indagato un 80enne. Si vantava: Facevo la caccia all'uomo; Cecchini ai safari di Sarajevo nel paese del primo indagato: Non riusciamo a crederci; Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani. Friulano 80enne indagato per omicidio. Ex camionista, di estrema destra,...; Inchiesta sugli italiani a Sarajevo per ammazzare i civili: ecco il primo sospetto ''cecchino''. Il racconto: '''Safari' ogni weekend. C'era un tariffario per donne e bambini''.

