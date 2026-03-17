Paolo Kessisoglu ha commentato l’aumento dei tentativi di suicidio e dei disturbi alimentari tra i giovani, invitando le istituzioni a concentrarsi sul loro lavoro invece di litigare sui telefonini. Tre anni fa, insieme alla compagna Silvia Rocchi, ha fondato l’associazione no profit “C’è da Fare ETS”, che si dedica a supportare gli adolescenti tra i 12 e i 18 anni affetti da gravi disagi psichici.

Paolo Kessisoglu e la compagna Silvia Rocchi tre anni fa hanno fondato l’associazione no profit “ C’è da Fare ETS” che sostiene gli adolescenti con gravi disagi psichici e psicologici (12-18 anni). Proprio il 18 marzo a Milano si terrà una cena di beneficenza per raccogliere fondi e sostenere le nuove iniziative. “Abbiamo imparato che, purtroppo, i numeri sono sempre in crescita – ha affermato Paolo Kessisoglu a Vanity Fair – e abbiamo scoperto che il sistema sanitario nazionale, per come è organizzato attualmente, non può gestire questa criticità. I format che abbiamo creato con l’associazione prevedono delle équipe d’intervento multidisciplinari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un aumento dei tentativi di suicidio e dei disturbi alimentari. Alle istituzioni dico: smettetela di litigare sui telefonini e mettetevi a studiare”: parla Paolo Kessisoglu

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