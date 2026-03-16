L’ospedale di Desio ospita un ambulatorio dedicato ai disturbi alimentari gestito dall’Asst Brianza, che offre supporto a ragazzi e famiglie. Secondo recenti dati, circa il 40% dei giovani soffre di problemi legati all’alimentazione. Lo spazio si propone come punto di ascolto e assistenza, coinvolgendo l’intero territorio e rispondendo alla crescente richiesta di interventi dedicati.

Uno spazio d’ascolto e di supporto per ragazzi e famiglie, Asst Brianza ha un ambulatorio dedicato ai disturbi dell’alimentazione per tutto il territorio, all’ ospedale di Desio. E lo rilancia sui social nella Giornata dedicata a questi problemi che riguardano soprattutto (ma non solo) la popolazione giovanile con un’impennata di diagnosi dopo la pandemia: +30-40%. Il prezzo del lockdown che ha minato la sicurezza in se stessi e scatenato ansie nella fascia 14-25 anni. E proprio in questo range opera l’équipe multidisciplinare dell’azienda, che tira le fila di un percorso personalizzato, "dopo la valutazione di ogni singolo caso in collaborazione con i servizi locali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ambulatorio dei disturbi alimentari. Il 40% dei ragazzi è ’malato di cibo’

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