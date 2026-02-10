Como Women Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore | adesso è ufficiale! Il comunicato

Il Como Women ha annunciato ufficialmente il nome del nuovo allenatore: si tratta di Paolo Tramezzani. La società ha pubblicato un comunicato in cui conferma il suo arrivo e fornisce i dettagli sul suo incarico. Tramezzani prende il timone della squadra in un momento importante, pronti a cambiare rotta e puntare a risultati migliori. La decisione arriva dopo settimane di trattative e molte voci di mercato. Ora, i tifosi attendono di vedere come il tecnico guiderà il team nella prossima stagione.

