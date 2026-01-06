Chelsea Liam Rosenior è il nuovo allenatore dei Blues | c’è il comunicato ufficiale del club inglese
Il Chelsea Football Club ha ufficialmente annunciato la nomina di Liam Rosenior come nuovo allenatore della prima squadra. La comunicazione del club conferma il cambiamento nella guida tecnica, sottolineando l'inizio di una nuova fase per i Blues. Questa scelta rappresenta un passo importante nel percorso del club, con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e prepararsi alle sfide future.
Chelsea, adesso è ufficiale: Liam Rosenior nominato nuovo allenatore dei Blues con il comunicato del club, i dettagli Il Chelsea Football Club annuncia la nomina di Liam Rosenior come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico inglese ha firmato un accordo che lo legherà ai Blues fino al 2032. La nota del club: COMUNICATO – . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Rosenior dopo Maresca, chi è il nuovo allenatore del Chelsea: "È incredibile" - I Blues hanno scelto l’ex Strasburgo: in Francia ha fatto esplodere il talento di Panichelli. tuttosport.com
Liam Rosenior nuovo allenatore Chelsea/ “Torno a casa”: chi è il sostituto di Maresca (oggi 6 gennaio 2026) - Liam Rosenior nuovo allenatore Chelsea: i Blues hanno scelto il sostituto di Enzo Maresca, è stato lui stesso ad annunciarlo alla stampa. ilsussidiario.net
Liam Rosenior conferma: “Ho un accordo verbale per diventare il prossimo manager del Chelsea” - L'allenatore inglese conferma che diventerà il nuovo allenatore dei Blues. gianlucadimarzio.com
Liam Rosenior conferma: "Non ho ancora firmato, ma ho un accordo verbale con il @ChelseaFC. Nelle prossime ore diventerà ufficiale" x.com
Il Chelsea ha scelto il suo prossimo allenatore Dopo le dimissioni di Maresca, il club ha individuato Liam Rosenior come sostituto. L’allenatore inglese ha ottenuto ottimi risultati con lo Strasburgo, società della stessa proprietà del Chelsea, e ora è pronto al - facebook.com facebook
