Chelsea Liam Rosenior è il nuovo allenatore dei Blues | c’è il comunicato ufficiale del club inglese

Il Chelsea Football Club ha ufficialmente annunciato la nomina di Liam Rosenior come nuovo allenatore della prima squadra. La comunicazione del club conferma il cambiamento nella guida tecnica, sottolineando l'inizio di una nuova fase per i Blues. Questa scelta rappresenta un passo importante nel percorso del club, con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e prepararsi alle sfide future.

Chelsea, adesso è ufficiale: Liam Rosenior nominato nuovo allenatore dei Blues con il comunicato del club, i dettagli Il Chelsea Football Club annuncia la nomina di Liam Rosenior come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico inglese ha firmato un accordo che lo legherà ai Blues fino al 2032. La nota del club: COMUNICATO – . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

