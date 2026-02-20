Genova 2026 | il Salone nautico rilancia il Made in Italy

Il Salone nautico di Genova del 2026 si svolge a causa della ripresa del settore dopo anni difficili. L'evento, programmato ad ottobre, punta a mostrare la qualità delle imbarcazioni italiane, che attirano visitatori da tutto il mondo. Le aziende del settore hanno deciso di investire ancora, portando novità e modelli innovativi. La città si prepara ad accogliere migliaia di appassionati e professionisti, desiderosi di scoprire le ultime tendenze del mercato nautico. Genova si conferma così come capitale italiana della nautica.

Genova Riconferma il suo Ruolo nel Nautico: Un Salone d'Ottobre per Ribadire la Forza del "Made in Italy". Genova si prepara a ospitare, nei primi giorni di ottobre 2026, una nuova edizione del suo Salone nautico. L'evento, come sottolinea la Confindustria Nautica, non sarà una semplice vetrina commerciale, ma un'affermazione dell'intera filiera produttiva italiana, distinguendosi dai grandi appuntamenti internazionali come quelli di Düsseldorf e Fort Lauderdale. L'obiettivo è valorizzare un settore chiave dell'economia nazionale, puntando sull'innovazione, la qualità e la sostenibilità. Una Scelta Strategica per Valorizzare il Territorio.