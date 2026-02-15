Rorai Grande | Giovane imprenditore apre un salone riaccendendo speranza e commercio nel centro abitato

Matteo Meneguzzi, 34 anni, ha aperto un nuovo salone di parrucchiere a Rorai Grande, portando nuova vita al centro del paese. La sua scelta di investire in questa attività ha già attirato l’attenzione dei residenti, che sperano in un rilancio del commercio locale. Con l’apertura del Dorian Hair Studio, il giovane imprenditore punta a creare posti di lavoro e a offrire servizi di qualità ai clienti della zona.

Un Nuovo Taglio per Rorai Grande: L'Imprenditoria Giovanile Rinnova il Tessuto Commerciale Locale. Rorai Grande accoglie un nuovo impulso economico e sociale con l'apertura del Dorian Hair Studio, salone di parrucchiere fondato da Matteo Meneguzzi, 34 anni. L'inaugurazione, avvenuta sabato 14 febbraio in via Maggiore 43, rappresenta un segnale di fiducia nel futuro del piccolo centro e un esempio di come l'imprenditoria giovanile possa rivitalizzare le comunità locali. L'evento ha visto la partecipazione del Sindaco Alessandro Basso, a testimonianza del sostegno dell'amministrazione comunale alle nuove attività.