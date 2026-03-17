Castelfranco | 50enne tunisino deferito per occupazione villa

A Castelfranco Emilia, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo tunisino di 50 anni. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di occupare una villa disabitata senza autorizzazione. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel corso di un controllo di routine. Il 50enne è stato quindi segnalato alle autorità competenti per il reato di occupazione abusiva.

Un cittadino tunisino di 50 anni è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri di Castelfranco Emilia dopo essere stato sorpreso mentre tentava di occupare abusivamente una villa disabitata. L’incidente si è verificato nelle prime ore del sabato 14 marzo, quando l’uomo cercava di allestire un bivacco all’interno dell’immobile situato in via delle Grazie. La segnalazione ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente, evitando che l’occupazione diventasse un fatto compiuto. Intervento notturno e dinamiche locali. L’operazione dei carabinieri si è svolta nel cuore della notte, sfruttando la prontezza della pattuglia impegnata nei controlli di routine sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelfranco: 50enne tunisino deferito per occupazione villa Articoli correlati Giovane beccato in Valle Telesina nonostante l’obbligo di dimora in altro comune: deferitoNella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane 23enne della Valle Telesina, nella... Controlli della polizia in un centro revisioni: titolare deferito per attestazione irregolare di veicoloLa polizia ha intensificato in tutta la provincia i controlli sulle attività legate alla circolazione stradale.