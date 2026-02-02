Cassa edile agrigentina debutta EdilApp | servizi digitali e più trasparenza per i lavoratori

La Cassa edile di Agrigento lancia EdilApp, un’app che semplifica la vita ai lavoratori del settore edile. Ora possono accedere facilmente ai servizi digitali e avere più informazioni sulla loro posizione contributiva, senza dover passare attraverso procedure complicate. L’obiettivo è rendere tutto più trasparente e veloce, rafforzando il rapporto tra lavoratori e l’ente.

L’ente introduce una nuova applicazione per smartphone che consente di consultare dati, pagamenti e comunicazioni. Un passo avanti nella digitalizzazione Un nuovo strumento digitale entra a supporto dei lavoratori del comparto edile. La Cassa edile agrigentina ha aderito a EdilApp, l’applicazione pensata per semplificare l’accesso ai servizi e rafforzare il rapporto diretto tra iscritti ed ente, puntando su trasparenza, rapidità e autonomia. L’app, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iPhone, consente di gestire numerose operazioni direttamente dallo smartphone. Attraverso EdilApp i lavoratori possono aggiornare i propri dati anagrafici, verificare le ore denunciate, controllare i pagamenti ricevuti e consultare le quote versate al fondo Prevedi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Cassa edile agrigentina

