sicurezza nei cantieri edilart e cassa edile dal prefetto

Edilart e la Cassa Edile hanno incontrato il prefetto Giovanni Signer per affrontare il tema della sicurezza nei cantieri, con particolare attenzione alla tutela della manodopera e alla promozione della legalità. L'incontro, svoltosi alla presenza di Filomena Palumbo, Alessandro Migliore e Marco Falcioni, ha sottolineato l’impegno condiviso per migliorare le condizioni di lavoro e garantire ambienti più sicuri nel settore edilizio.

Filomena Palumbo, Alessandro Migliore e Marco Falcioni, per Edilart e la cassa edile, incontrano il prefetto Giovanni Signer per parlare di sicurezza in tema di manodopera e legalità. Si è ribadita l'importanza del dialogo con gli enti a partire da un focus sul badge di cantiere. Tra i nodi più importanti per i quali è fondamentale la collaborazione istituzionale ci sono la lotta al dumping contrattuale e il rispetto della legalità nei cantieri del sisma e non solo, così come l'importanza di rafforzare la filiera della sicurezza che parte dalla prevenzione e dalla valutazione del rischio. Il tutto passa per conoscenza e formazione, argomenti ancora complessi da sviluppare considerando le difficoltà oggettive oltre che linguistiche che vivono i lavoratori.

