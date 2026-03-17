Caso Becciu i giudici d’appello dichiarano la nullità relativa | processo vaticano di primo grado da rifare

I giudici d’appello hanno dichiarato la “nullità relativa” del processo vaticano di primo grado nel caso Becciu, ordinando di rifarlo. La vicenda riguarda un procedimento che ha portato, per la prima volta nella storia, un cardinale a essere processato e condannato da un tribunale laico del Vaticano a cinque anni e sei mesi di reclusione per peculato e truffa aggravata. La decisione apre la strada a un nuovo processo.

Era stata una delle grandi battaglie per la trasparenza della Segreteria di Stato condotte da Papa Bergoglio e aveva portato, per la prima volta nella storia, un cardinale a essere processato e condannato da un tribunale laico vaticano a 5 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e truffa aggravata. Ma ora quella storica svolta rischia di essere cancellata. La Corte d’Appello vaticana ieri ha infatti annullato il primo grado del processo al cardinale Angelo Becciu, al finanziere Raffaele Mincione e a Cecilia Marogna, per l’acquisto di un edificio a Sloan Avenue, a Londra, a causa di alcuni “errori procedurali”. “Nullità relativa”, ma la sentenza di primo grado resta valida. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Becciu, i giudici d’appello dichiarano la “nullità relativa”: processo vaticano di primo grado da rifare Articoli correlati Leggi anche: Processo Becciu in Vaticano: “nullità relativa” del primo grado. Si riapre dibattimento Processo Becciu, decretata la “nullità relativa” del primo grado. Riparte il dibattimentoCittà del Vaticano, 17 marzo 2026 - La Corte d'appello vaticana ha decretato la "nullità relativa" del primo grado del processo Becciu. Altri aggiornamenti su Caso Becciu Caso Becciu, la Corte d’Appello vaticana annulla la sentenza di primo gradoLa Corte d’appello vaticana dichiara la nullità relativa della sentenza di primo grado, disponendo l'integrale rinnovazione del processo ... cagliaripad.it La Corte d'appello vaticana ordina di rifare il processo Becciu. Condanne annullateLa Corte prima annulla la condanna sull’acquisto di un immobile a Londra dichiarando la nullità relativa del processo, poi dispone la rinnovazione del dibattimento. Il problema? Il Promotore di gi ... ilfoglio.it