Asl a Bagnoregio chiusa per una settimana sta per diventare la prima casa della comunità della Tuscia

L’Asl di Bagnoregio resterà chiusa da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, mentre vengono completati gli ultimi lavori per l’apertura della prima casa della comunità della Tuscia. La struttura, attualmente una casa della salute, si prepara a diventare un punto di riferimento per i servizi sanitari locali. Durante la chiusura, nessuna attività sarà svolta nella struttura.

Da casa della salute a casa della comunità, la prima della Tuscia. La struttura sanitaria di Bagnoregio resta chiusa da lunedì 2 a venerdì 6 marzo compreso per lo svolgimento delle lavorazioni conclusive in vista dell'imminente apertura della casa della comunità.“Si tratta - spiega la Asl - di un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Lavori alla Casa della comunità, al via i trasferimenti: il programma della settimanaA partire da martedì 3 i servizi di pneumologia, oculistica, ortottista e dermatologia saranno spostati al secondo piano: per raggiungere gli...

Roma est, riapre la casa della comunità chiusa dopo l'incendio di novembreEra stata chiusa a novembre dopo un incendio e oggi, venerdì 2 gennaio 2026, ha finalmente riaperto.

Aggiornamenti e notizie su Asl.

Temi più discussi: Bagnoregio, al via la prima Casa della Comunità della Tuscia: struttura chiusa dal 2 al 6 marzo per lavori finali; Tuscia, verso la sanità di prossimità: chiusura temporanea della struttura di Bagnoregio per l’avvio della; A Bagnoregio nasce la prima Casa della Comunità della Tuscia, per una sanità vicina ai cittadini.

La struttura sanitaria di Bagnoregio sarà chiusa al pubblico dal 2 al 6 marzoLa Asl Viterbo informa la cittadinanza che la struttura sanitaria di Bagnoregio resterà chiusa al pubblico da lunedì 2 marzo a venerdì 6 marzo compreso, al fine di consentire lo svolgimento delle lavo ... newtuscia.it

Apre la prima Casa della Comunità della TusciaBAGNOREGIO - La Asl di Viterbo informa la cittadinanza che la struttura sanitaria di Bagnoregio resterà chiusa al pubblico da lunedì 2 marzo a venerdì 6 marzo compreso, al fine di consentire lo svolgi ... civonline.it

Intercettare segnali d’allarme per possibili difficoltà di linguaggio e comunicazione nei bambini tra i 2 e i 6 anni. Questo l’obiettivo dell’Open Day “Parlando …s’impara” organizzato da ASL Foggia, su iniziativa del Dipartimento Interaziendale per la Gestione Int - facebook.com facebook