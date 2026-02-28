L’Anm piazza i cartelloni in tribunale e invade persino i circoli della GdF

L’Associazione nazionale magistrati ha affisso cartelloni all’interno dei tribunali e ha organizzato eventi nei circoli delle Fiamme Gialle, tra buffet e DJ set a 60 euro. Tuttavia, l’iniziativa è stata interrotta a causa delle proteste sollevate. Il gruppo che si oppone alla riforma costituzionale della giustizia sta utilizzando diversi metodi per sostenere la propria posizione.

Il fronte del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia sta usando ogni mezzo per provare a vincere la tenzone. Nel tribunale di Reggio Calabria sono stati collocati sei pannelli di grandi dimensioni che riassumono in modo strumentale le modifiche volute dal governo. Il locale Ordine degli avvocati ha subito espresso «la più ferma contrarietà verso l'iniziativa» e ha auspicato l'immediata rimozione del «materiale propagandistico», augurandosi che non si ripetano più «simili episodi». I tazebao non offrono una lettura neutrale del testo referendario, ma già dal titolo inducono a fare una scelta di campo. Qualche esempio? «Un pm più forte e un Csm più debole.