maltempo sardegna a cala gonone la mareggiata invade le strade

A Cala Gonone, in Sardegna, si sono verificati forti fenomeni di mareggiata che hanno invaso alcune strade. La protezione civile regionale ha esteso di 24 ore l’allerta meteo rossa, prevedendo condizioni di vento, pioggia e mareggiata intensi. La situazione resta monitorata per garantire la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture locali.

La protezione civile regionale ha prorogato per altre 24 ore in Sardegna l’allerta meteo rossa per venti, pioggia e mareggiate. Le zone più a rischio restano quella sud-orientale, tutto il Campidano e il Cagliaritano, l’Iglesiente e la Gallura. Nelle immagini a Cala Gonone, nel nuorese, la mareggiata ha invaso le strade spaventando i residenti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Maltempo in Sardegna, mareggiata al Poetto e spiaggia sommersaA causa del maltempo in Sardegna, con venti di scirocco superiori a 100 kmh, si è verificata una mareggiata nel tratto del Poetto a Cagliari.

Violenta mareggiata invade la strada e travolge le auto a Scilla, il video del pericolo (scampato)Lo scorso fine settimana, la Calabria è stata interessata da intense perturbazioni, con forti venti e precipitazioni sulla costa tirrenica.

