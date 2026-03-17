Carrarese-Sampdoria | caos viario a Carrara vie chiuse

Da ameve.eu 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 18 marzo alle 20, l’incontro tra Carrarese e Sampdoria si svolgerà allo Stadio dei Marmi di Carrara. A causa dell’evento, alcune vie della città saranno chiuse al traffico, creando disagi nella viabilità locale. La partita attirerà numerosi tifosi e supporter delle due squadre, portando a un aumento dei mezzi in circolazione e agli interventi delle forze dell’ordine per la gestione dell’evento.

Mercoledì 18 marzo, alle ore 20, lo Stadio dei Marmi diventerà il punto focale di Carrara per l’incontro tra Carrarese e Sampdoria. L’evento sportivo non è solo una gara calcistica, ma un catalizzatore che modifica radicalmente la viabilità urbana nel cuore della città marmifera. Il Settore 9-Polizia locale, sicurezza, mobilità ha emanato un’ordinanza dirigenziale dettagliata che impone restrizioni severe sulla circolazione dai primi pomeriggi fino alla mezzanotte. Piazza Vittorio Veneto, via Piave, via Carriona e altre arterie strategiche subiranno chiusure totali o parziali, costringendo residenti e visitatori a ripensare i propri spostamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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