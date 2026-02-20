Carrara bloccata | derby Carrarese-Monza traffico stravolto dalle

Carrara si ferma a causa del derby tra Carrarese e Monza, che provoca disagi al traffico cittadino. Le strade intorno allo stadio saranno chiuse o con senso unico, causando code e rallentamenti. Le forze dell’ordine hanno predisposto deviazioni per gestire gli spostamenti dei tifosi e limitare i rischi. Numerosi autobus e mezzi privati dovranno seguire percorsi alternativi, creando congestione nelle vie principali. La città si prepara a questa giornata intensa, con molte attività che subiranno modifiche temporanee. La partita è prevista alle 15:00.

Carrara si Prepara al Derby: Traffico e Viabilità Modificate per Carrarese-Monza. Modifiche significative alla circolazione sono previste a Carrara questo sabato, 21 febbraio, a partire dalle ore 14:30, in vista della partita di calcio tra Carrarese e Monza allo Stadio dei Marmi. L’ordinanza emessa dal Settore 9 – Polizia locale, sicurezza, mobilità, mira a gestire il flusso di traffico e garantire la sicurezza durante l’evento, con impatti sulla sosta e sul transito in diverse aree della città. Un Piano per Gestire l’Afflusso allo Stadio. Le restrizioni alla sosta, in vigore dalle 14:30 alle 23:00, interesseranno completamente piazza Vittorio Veneto, un punto nevralgico della città.🔗 Leggi su Ameve.eu Incidente sulla Saronno–Monza: strada bloccata e traffico in tilt tra Limbiate, Solaro e Milano-MedaUn incidente sulla Saronno–Monza (ex statale 527) a Bovisio Masciago ha provocato il blocco totale della strada, causando gravi disagi al traffico tra Limbiate, Solaro e Milano-Meda. Leggi anche: Troppo Monza per la Carrarese, finisce 4-1 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Verso il derby Carrarese-Empoli. Vietato l’ingresso ai fiorentiniLa partita Carrarese Empoli si svolgerà senza la tifoseria avversaria. Per motivi di sicurezza il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha chiesto al prefetto Gaetano ... lanazione.it “Sarà una partita tosta e complicata, la Carrarese ha fatto 20 punti su 30 in casa dove è diversa, ma noi stiamo bene”. Guarda la #ConferenzaStampa di Mister Paolo #Bianco prima di #CarrareseMonza https://youtu.be/6g6CAYq7EOMsi=pu2C41oFdtfd - facebook.com facebook “Sarà una partita tosta e complicata, la Carrarese ha fatto 20 punti su 30 in casa dove è diversa, ma noi stiamo bene”. Guarda la #ConferenzaStampa di Mister Paolo #Bianco prima di #CarrareseMonza youtu.be/6g6CAYq7EOMsi… x.com