Caro prezzi il governo valuta misure mirate per tir imprese manifatturiere ed esportatrici

Il governo sta lavorando con vari ministeri per mettere a punto misure specifiche rivolte all’autotrasporto, alle imprese manifatturiere e alle aziende esportatrici. L’obiettivo è prevenire un possibile aumento dei costi legato all’aumento dei prezzi del carburante che potrebbe influenzare i prezzi di beni e servizi. Le decisioni sono in fase di predisposizione e coinvolgono settori chiave dell’economia.

“Stiamo predisponendo con gli altri ministeri competenti misure mirate nei confronti dell’autotrasporto, per evitare che l’aumento del carburante possa attivare una spirale inflattiva, e delle imprese manifatturiere ed esportatrici, consapevoli che l’area del Golfo rappresenta un importante mercato per il Made in italy, come dimostra la crescita dell’export nel 2025, che in alcuni di quei paesi ha superato anche il 30%”. È quanto avrebbe dichiarato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, durante il Tavolo nazionale dedicato alle Piccole e medie imprese, al Mimit, in merito ai provvedimenti che il governo si appresta a realizzare per fronteggiare le conseguenze della guerra nel Golfo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Caro prezzi, il governo valuta misure mirate per tir, imprese manifatturiere ed esportatrici Articoli correlati Meloni valuta le accise mobili per contrastare il caro prezzi dei carburantiIl governo italiano intende affrontare con decisione quella che viene definita una vera e propria “guerra nella guerra” contro le speculazioni e... Leggi anche: Caro carburanti, Urso si accontenta del “monitoraggio”. Consumatori: “Urgenti misure contro l’aumento dei prezzi” Contenuti utili per approfondire Caro prezzi Temi più discussi: Caro carburanti: il governo Meloni solo in 'monitoraggio', benzina e diesel alle stelle; Caro benzina, Meloni: 'Valutiamo attivazione meccanismo accise mobili'; Governo, in arrivo misure per compensare il caro energia per i ceti più bassi; Caro prezzi, Ance: subito intervento antispeculazione anche per i materiali da costruzione - ANCE. Caro benzina, il Governo cambia rotta: bonus ISEE e misure per autotrasporto al posto delle accise mobiliDecreto contro caro benzina in arrivo: bonus per famiglie con ISEE sotto 15mila euro, misure per autotrasporto e PMI. Accise mobili in stand-by. msn.com Prezzi benzina e diesel, il Codacons punta il dito contro il Governo: rifiuta taglio acciseI prezzi di benzina e diesel continuano a salire a causa della guerra in Iran. Secondo il Codacons gli italiani pagano 16,5 milioni di euro in più al giorno per i rifornimenti e il Governo sbaglia str ... motorbox.com Quando il carburante raggiunse prezzi esagerati nel 2022, l'ex premier Mario Draghi tagliò le accise: perché non farlo ora https://auto.everyeye.it/notizie/caro-carburante-2022-draghi-taglio-accise-perche-non-farlo-ora-865804.htmlutm_medium=Social&ut - facebook.com facebook Caro #voli, Assoutenti: per #Pasqua prezzi già al rialzo helpconsumatori.it/viaggi/traspor… via @HelpConsumatori x.com