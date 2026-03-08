meloni valuta le accise mobili per contrastare il caro prezzi dei carburanti

Il governo italiano sta valutando di intervenire sulle accise sui carburanti per contrastare il caro prezzi. In particolare, si sta pensando a possibili azioni per ridurre gli effetti dell'aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. La decisione arriva in un momento in cui si intensificano le discussioni su come contenere gli aumenti e arginare le speculazioni nel settore dei carburanti e dei beni di consumo.

Il governo italiano intende affrontare con decisione quella che viene definita una vera e propria “guerra nella guerra” contro le speculazioni e l’aumento dei prezzi di energia, carburanti e beni alimentari. Tra le iniziative previste vi è anche l’attivazione di strumenti di controllo e intervento sui prezzi. In particolare, la premier ha annunciato la possibilità di attivare il meccanismo delle cosiddette “accise mobili” sui carburanti. Secondo quanto illustrato da Meloni, il governo ha messo in campo task force dedicate al monitoraggio dell’andamento dei prezzi per individuare eventuali aumenti anomali. Tra le misure allo studio c’è appunto l’utilizzo delle accise mobili, un sistema già reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Caro carburanti, Schlein chiede di attivare le accise mobili. Giorgetti: "Norma c'è, troveremo margini". Meloni: "Stiamo lavorando per questo"

Caro carburanti, Giorgetti risponde a Schlein: "La norma per le accise mobili c'è già, troveremo i margini"

