Caro energia perché la richiesta italiana di rivedere l’Ets è legittima Parla Bortoni Cesi

Un rappresentante del Cesi ha dichiarato che la richiesta italiana di rivedere l’Ets è legittima, in risposta alle recenti tensioni sui mercati energetici. La fiammata dei prezzi dell’energia ha riacceso il dibattito sulla questione, soprattutto dopo gli attacchi degli Stati Uniti all’Iran e l’escalation nel Golfo. In Europa, il costo dell’elettricità continua a essere al centro dell’attenzione.

La nuova impennata dei prezzi energetici, legata alle tensioni nel Golfo, riporta al centro in Europa il nodo strutturale del costo dell’elettricità. In Italia si riaccende il confronto sull’Ets e sulle sue ricadute sul mercato. Per Guido Bortoni (Cesi) il sistema non va cancellato, ma aggiornato per evitare sovrapposizioni con gli incentivi alle rinnovabili. La sfida è coniugare decarbonizzazione e competitività industriale in uno scenario geopolitico instabile La fiammata dei prezzi energetici riaccende un dibattito mai davvero sopito. Dopo gli attacchi degli Stati Uniti all’Iran e la conseguente escalation nel Golfo, i mercati dell’energia tornano a muoversi con nervosismo e in Europa riaffiora la questione strutturale del costo dell’elettricità. 🔗 Leggi su Formiche.net

