Caro energia perché la richiesta italiana di vedere l’Ets è legittima Parla Bortoni Cesi

Un rappresentante del Cesi ha affermato che la richiesta italiana di partecipare all’Ets è legittima. La recente impennata dei prezzi energetici ha riacceso il dibattito sulla questione, che non è mai scomparsa. Dopo gli attacchi degli Stati Uniti all’Iran e le tensioni nel Golfo, i mercati dell’energia sono tornati a oscillare con maggiore nervosismo, portando alla ribalta in Europa il problema dei costi dell’elettricità.

