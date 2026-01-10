Carcere di Orvieto Pd in visita | mancano agenti di polizia penitenziaria sovraffollamento al 130 per cento

Il carcere di Orvieto si trova attualmente sotto pressione, con un sovraffollamento del 130% e carenza di agenti di polizia penitenziaria. Recentemente, una visita del Pd ha evidenziato le criticità e le sfide operative della struttura. Questa situazione richiede un’attenzione concreta per migliorare le condizioni di lavoro e garantire la sicurezza all’interno dell’istituto.

“Dopo quanto è successo nei giorni scorsi, abbiamo raccolto l’appello dei sindacati di polizia penitenziaria. Come è noto, ci sono stati episodi di violenza che hanno portato anche alla devastazione dell’infermeria. Abbiamo deciso dunque di visitare il carcere di Orvieto insieme a una delegazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Nel carcere di Viterbo mancano 72 agenti di polizia penitenziaria

Leggi anche: Calci all’agente di polizia penitenziaria, ancora caos al carcere di Terni: “Sovraffollamento e anarchia”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Visita in carcere di delegazione PD-AVS: "Decreto sicurezza peggiora le condizioni" - Visita in occasione della festa della mamma alla sezione femminile del carcere Lorusso e Cutugno di Torino da parte di una delegazione composta da esponenti di Pd, Avs e Cgil. rainews.it

Carceri: Pd-Avs-Cgil Torino, Dl Sicurezza peggiora condizioni - Visita questa mattina alla sezione femminile del carcere Lorusso e Cutugno di Torino da parte di una delegazione composta da esponenti di Pd, Avs e Cgil. ansa.it

Ispezione al carcere di Cavadonna, Spada (Pd): “Disagi e carenza di agenti” - L’ha condotta nei giorni scorsi il deputato regionale Tiziano Spada del Pd, sindaco di Solarino. siracusaoggi.it