Carburanti ecco ‘corsa’ dei prezzi in Europa | in Italia aumenti inferiori

In Europa, i prezzi di benzina e diesel sono saliti a causa del conflitto in Iran, coinvolgendo diversi paesi del continente. In Italia, gli aumenti sono stati inferiori rispetto ad altri paesi europei, mentre in molti stati i prezzi sono cresciuti significativamente. La situazione interessa sia il settore dei carburanti che i consumatori, che si trovano a fare i conti con costi più elevati per i rifornimenti.

(Adnkronos) – Con l’esplosione del conflitto in Iran i prezzi della benzina e del diesel sono aumentati non solo in Italia, ma in tutta Europa. Facile.it ha esaminato gli ultimi dati disponibili della Commissione Europea (aggiornati al 9 marzo) confrontandoli con quelli pre-conflitto (aggiornati al 23 febbraio) scoprendo che in realtà i rincari registrati in. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Conflitto in Iran, aumenti dei prezzi dei carburanti in ItaliaL’attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran ha provocato come primo effetto un aumento immediato dei prezzi di benzina e diesel in Italia. Leggi anche: Nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti nonostante il calo del petrolio: diesel sopra i 2 euro al litro Approfondimenti e contenuti su Carburanti ecco 'corsa' dei prezzi in... Temi più discussi: Da Bolzano alla Sicilia, ecco dove il caro carburanti colpisce di più; Il razzo e la piuma: ecco perché il prezzo della benzina sale subito e scende lentamente; Carburanti e bollette, ecco la stangata; Caro carburanti, verde sopra 1,8 euro al litro: Salvini convoca le compagnie petrolifere. Benzina e diesel in aumento in Sicilia: ecco quanto costaCarburanti, nuova stangata alla pompa: il Diesel sfonda il muro dei 2 euro al self. Benzina e diesel in aumento in Sicilia: ecco quanto costa ... quotidianodiragusa.it Carburanti, non si ferma la corsa dei prezzi. In autostrada gasolio fino a 2,50 euro al litroIl gasolio in modalità self sfonda oggi in autostrada la soglia di 2 euro e 10 centesimi, mentre la benzina supera il limite di 1,80 euro in tutte le ... espansionetv.it Carburanti, FVG regge il confronto con la Slovenia, Bernardis: "ora servono misure nazionali” --> https://www.nordest24.it/fvg-carburanti-fascia-zero-bernardis-accise-mobili-confine - facebook.com facebook Tavolo carburanti con #Salvini, 14 le compagnie partecipanti. x.com