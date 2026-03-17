Da lunedì 16 marzo, la Bcc Banca Alta Toscana a Vignole espone l’opera di Jacopo Risaliti, intitolata

Da ieri, lunedì 16 marzo la Bcc Banca Alta Toscana ospita nel Forum di via IV Novembre 101, a Vignole, la mostra del giovane artista emergente Jacopo Risaliti dal titolo " Carati di Prugna ". "Questo dei Futuri Emergenti Italiani è un progetto a cui teniamo molto – ha detto il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci –. Sostenere la cultura e l’arte è un nobile obiettivo, farlo valorizzando un giovane artista locale è per noi un motivo di soddisfazione e un’opportunità di crescita per il nostro territorio". "Siamo lieti di accogliere e sostenere Jacopo Risaliti, uno dei 100 artisti emergenti selezionati dal progetto – ha commentato Tiziano Caporali, direttore generale di Banca Alta Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Carati di Prugna", l’opera di Jacopo Risaliti che sarà poi frantumata

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BRIGNONE Brignone ha un ceppo a Cuneo e tra cuneese e savonese, in particolare a Cairo Montenotte (SV), uno a Roma e Nettuno e nel latinense ad Aprilia, Latina e Cisterna di Latina, ed uno nel trapanese a Pantelleria, nell'agrigentino a Lampedusa e Lin - facebook.com facebook