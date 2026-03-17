Caporalato Fontana | Strumentale accostamento mio cognato dimostrerà la sua innocenza
Il governatore ha commentato l'accostamento tra il suo cognato e il fenomeno del caporalato, definendolo strumentale. Ha aggiunto che suo cognato, coinvolto in un procedimento, dimostrerà la propria innocenza, facendo riferimento a precedenti episodi in cui è stato coinvolto e ha dimostrato la propria estraneità. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle domande sulla vicenda.
“ Chiedete a mio cognato che sicuramente dimostrerà la propria innocenza, come ha dimostrato in precedenti episodi nel quale è stato coinvolto”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in merito alle indagini che vedono coinvolto il cognato Andrea Dini, insieme con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made in Italy, a margine della presentazione ‘Economia della Salute. Stati Generali’ a Palazzo Lombardia a Milano. “Mi chiedo la strumentalità della domanda e dell’abbinamento del mio nome con quello del dottor Dini, che è titolare dell’azienda nella quale io non ho alcuna parte e quindi prendo atto del fatto che più che sapere le cose, poi volete cercare di mettere sempre un pizzico di veleno nelle richieste”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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