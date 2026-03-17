Caporalato Fontana | Strumentale accostamento mio cognato dimostrerà la sua innocenza

Il governatore ha commentato l'accostamento tra il suo cognato e il fenomeno del caporalato, definendolo strumentale. Ha aggiunto che suo cognato, coinvolto in un procedimento, dimostrerà la propria innocenza, facendo riferimento a precedenti episodi in cui è stato coinvolto e ha dimostrato la propria estraneità. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle domande sulla vicenda.

“ Chiedete a mio cognato che sicuramente dimostrerà la propria innocenza, come ha dimostrato in precedenti episodi nel quale è stato coinvolto”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in merito alle indagini che vedono coinvolto il cognato Andrea Dini, insieme con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made in Italy, a margine della presentazione ‘Economia della Salute. Stati Generali’ a Palazzo Lombardia a Milano. “Mi chiedo la strumentalità della domanda e dell’abbinamento del mio nome con quello del dottor Dini, che è titolare dell’azienda nella quale io non ho alcuna parte e quindi prendo atto del fatto che più che sapere le cose, poi volete cercare di mettere sempre un pizzico di veleno nelle richieste”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caporalato, Fontana: "Strumentale accostamento, mio cognato dimostrerà la sua innocenza" Articoli correlati Indagato per caporalato il cognato di Attilio FontanaAndrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (è fratello della moglie Roberta), è indagato con altre cinque persone... Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia Attilio FontanaAndrea Dini è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made... Aggiornamenti e notizie su Caporalato Fontana Strumentale... Caporalato, Fontana: Strumentale accostamento, mio cognato dimostrerà la sua innocenza(LaPresse) Chiedete a mio cognato che sicuramente dimostrerà la propria innocenza come ha dimostrato in precedenti episodi nel quale è ... stream24.ilsole24ore.com Dama Spa, indagato per caporalato Andrea DiniAndrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel ... msn.com