deliveroo sotto controllo giudiziario per presunto caporalato sui rider

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine della Procura di Milano La Procura di Milano, guidata dal pm Paolo Storari, ha disposto un controllo giudiziario urgente su Deliveroo Italy nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza il reato di caporalato nei confronti dei rider impiegati per le consegne. Questo provvedimento segue una misura simile adottata nei confronti di un’altra piattaforma di food delivery, Glovo, anch’essa al centro di indagini per sfruttamento del lavoro. Accuse principali e numeri coinvolti Secondo gli inquirenti, migliaia di ciclofattorini sarebbero stati impiegati in condizioni di sfruttamento, con retribuzioni molto basse e senza reali diritti lavorativi. In particolare: Sono considerati coinvolti fino a 20.000 rider a livello nazionale e circa 3. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche:

Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato: «Rider pagati fino al 90% meno della soglia di povertà»

Caporalato rider, anche Deliveroo finisce sotto controllo giudiziario: “Paghe inferiori al 90% rispetto a soglia di povertà”

Temi più discussi: Rider, pm Milano dispone controllo giudiziario per Deliveroo Italy: Paghe sotto soglia di povertà; Riders: ancora una volta deve intervenire la magistraura; Caso rider, gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-Glovo; Glovo dovrà introdurre un algoritmo e regolarizzare 40 mila rider.

Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato, fino a 20.000 rider coinvoltiControllo giudiziario per Deliveroo disposto dal pm Storari: 3-4 euro a consegna, fino a 20.000 rider coinvolti e accuse di caporalato. blogsicilia.it

Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato a MilanoLa procura di Milano ha avviato un'indagine su Deliveroo per caporalato, rilevando che i riders ricevono paghe fino al 90% inferiori alla soglia di povertà. Un amministratore giudiziario è stato nomin ... italiaoggi.it

La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario la società di consegne di cibo a domicilio Deliveroo Italy s.r.l., filiale italiana di Deliveroo, accusandola di aver sfruttato i rider x.com

La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario la società di consegne di cibo a domicilio Deliveroo Italy s.r.l., filiale italiana di Deliveroo, accusandola di aver sfruttato i rider - facebook.com facebook