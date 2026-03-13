Capitale italiana della Cultura 2028 il 18 marzo la proclamazione ufficiale

Il 18 marzo alle ore 11 si terrà presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura la cerimonia ufficiale di proclamazione della Capitale italiana della Cultura 2028. La manifestazione vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sarà l’occasione per annunciare quale città riceverà questo riconoscimento. La proclamazione sarà trasmessa in diretta e segnerà l’inizio di un anno di eventi culturali legati alla città vincitrice.

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 11, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, la cerimonia ufficiale di proclamazione della Capitale italiana della Cultura 2028. Sarà in quell’occasione che verrà resa nota la città che otterrà il prestigioso riconoscimento tra le dieci finaliste in corsa. Durante l’evento, la giuria incaricata della selezione consegnerà al ministro della Cultura Alessandro Giuli la busta contenente il nome della città vincitrice. La commissione è composta da Davide Desario, Luca Galassi, Vincenzo Trione, Luisa Piacentini, Vicky Diquattro, Davide Rossi e Stefano Baia Curioni, chiamati a valutare i progetti culturali presentati dalle città candidate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Capitale italiana della Cultura 2028, il 18 marzo la proclamazione ufficiale Articoli correlati Leggi anche: Cultura, a Gravina di Puglia cresce l'attesa per proclamazione a Capitale Italiana 2028 Ancona candidata a Capitale della Cultura 2028, verdetto atteso per il 18 marzoLa proclamazione alle ore 11 nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio. Capitale Italiana della Cultura 2028: l'audizione di Gravina in Puglia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Capitale italiana Temi più discussi: Il volto di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 prende forma: in primavera il concept del progetto di allestimento; Capitale italiana della Cultura 2028, la proclamazione il 18 marzo; Capitale italiana della Cultura. Il ministero anticipa la decisione. Cresce l’attesa per il verdetto; Capitale italiana della Cultura 2028, la proclamazione il 18 marzo. Capitale della Cultura 2028: i sindaci di Forlì e Cesena insieme per il verdetto del 18 marzoMercoledì 18 marzo, alle 11:00, la Commissione del Ministero della Cultura annuncerà la città che sarà Capitale italiana della cultura 2028. In ... corriereromagna.it Capitale Italiana della Cultura 2028: conto alla rovescia per la proclamazioneSarà indicata mercoledì 18 marzo a Roma. Va avanti il percorso di Tarquinia 2028, capofila dei 12 Comuni che fanno parte della rete della Destination Management Organization Etruskey ... civonline.it Progetto: Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025: al via la “Casa del Libro” presso l’Ospedale di Subiaco. Nell’ambito delle iniziative legate al progetto del Parco per Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025, è stata installata oggi presso l’ospedale di Subiaco - facebook.com facebook